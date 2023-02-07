Cihangir tutulamıyor

Aksa Süper Lig 17. Hafta panoramasıAKSA Süper Ligin 17. Haftası hafta sonu oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı. Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün haftayı boş geçtiği haftada takipçisi Cihangir zorlu Mesarya deplasmanında hem ilkleri başardı hem de önemli bir galibiyet aldı.Cihangir takımı sezonun geriye kalan 16 haftasında evinde yenilmeyen ve gol yemeyen Mesarya takımını 4-2 mağlup ederek bu sezon için Mesarya takımına ilkleri yaşattı.İlk beş içinde yer alan takımlardan Yenicami ise geçtiğimiz haftaki galibiyetini Lefkoşa derbisinde K.Kaymaklı’lı da mağlup ederek perçinleyerek 3. sıraya yükseldi.Lefke ise Lefkoşa deplasmanlarındaki galibiyet serisini Göçmenköy’ü mağlup ederek sürdürdü.Alt sıraların önemli maçında Çetinkaya konuk olduğu Hamitköy’ü net bir skorla mağlup ederek haftalar sonra galip gelerek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Hamitköy ise düşme potası içine girdi. Bir diğer zorlu maçta ise Türk Ocağı konuk ettiği Gönyeli takımını mağlup ederek rahat bir nefes aldı.Ligde bu hafta oynanan maçlarda 22 gol atılarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkılırken golsüz maç oynanmadı. En farklı galibiyeti 3-0’lık deplasman galibiyetiyle Çetinkaya elde etti.17. Hafta deplasman takımlarının haftası oldu. 7 maçın dördünü deplasman takımları kazanırken, 2 maçı ev sahipleri kazandı ve bir maç ise berabere tamamlandı.Öte yandan bu hafta oynanan 7 maçın iki tanesinde ne sarı kart ne de kırmızı kart çıkarken, geri kalan 5 maçta ise 25 sarı kart ve 3 kırmızı kart gösterildi.Cihangir takımı bu sezon evinde hem mağlup olmayan hem de gol yemeyen Mesarya takımını evinde 4-2 mağlup ederek ilkleri başarırken arka arkaya aldığı 9. galibiyetle de lider MTG’yegöz dağı verdiMesarya takımı karşısında alınan önemli galibiyette attığı 3 gol ile öne çıkanCihangir futbolcusu MuhittinTümbül gol krallığı yarışında da ilerlemeye devam ediyorYenicami’de ikinci devre öncesi görevinden ayrılan Derviş Kolcu’nun yerine yeniden teknik direktör olarak gelen Ulus Nasıroğlu, iki lig maçında da takımını iyi hazırlayıp iyi yöneterek galip gelmesinde önemli bir paya sahip olduYenicami ile K.Kaymaklı arasında oynanan zorlu başkent derbisinde çaldığı düdükler, pozisyonlara yakınlığı ve maçın skoruna etki etmeyecek kararlarıyla, ayrıca yardımcılarıyla da uyumuyla haftanın hakemi olmayı hak etti.Beren Bender(C. B Gençlik Gücü), Cemal Kurt(Çetinkaya), Sercan (Cihangir), Chibuzor(Lefke).Kani(Çetinkaya), Selçuk (Cihangir), Burak(Çetinkaya), Aşkın(C.B Gençlik Gücü), Kemal(Lefke), Hakan (Cihangir), Ali (C. B Gençlik Gücü),Yakup(Yenicami), Ramadan(Çetinkaya), Chibuzor(Lefke), Muhittin(Cihangir)Türk Ocağı – Gönyeli: 1 – 0Hamitköy – Çetinkaya: 0 – 3M. A.Yeşilova – ChinaBazaar: 0 – 1Mesarya – Cihangir: 2 – 4Göçmenköy – Lefke: 1 – 3Yenicami – Küçük Kaymaklı: 3 – 2Dumlupınar – Doğan T. Birliği:1 – 1C.B Gençlik Gücü – Türk OcağıK.Kaymaklı – M.A YeşilovaCihangir – GöçmenköyLefke – HamitköyY. Dumlupınar – MesaryaDoğan T. Birliği – Mağusa T. GücüÇetinkaya – Yenicami