Cihangir tek attı 3 aldı

Stat: Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Zekai Töre, Emre Çevikdal, Ahmet Genç
Mesarya: Ercan, Mustafa, Okan, Tacettin (Dk.58 Eren), Mert, Abdullah, Çağlar(Dk.80 Ahmet Can), Yusuf (Dk.80 Oğuzhan) Lukman Adefemi, İbrahim(Dk.25 Mehmetali), Juan Felipe
Cihangir: Yunus, Nurettin, Selçuk, Berkem (Dk.70 Çağrı), Ndong Meye, Mikail, Sercan, , Yankı (Dk.75 İbrahim), Hakan, Muhittin, Babacar Diop
Gol:Dk. 5 Babacar (Cihangir)
K.Kart: Dk. 59 (Mert Ateş(Mesarya)
AKSA Süper Lig’in ilk haftasında Mesarya ile Cihangir karşı karşıya geldi.
Hasan Onalt Stadı’nda yer alan ve Zekai Töre’nin yönettiği bölge derbisi niteliğindeki mücadeleyi konuk Cihangir 1-0’lık skorla kazandı.
Cihangir’e galibiyeti getiren golü maçın henüz 5’inci dakikasında geçtiğimiz yılın gol kralı Muhittin Tümbül’ün asistinde Babacar Diop kaydetti.
Mesarya’da Mert Ateş 59’uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Lige galibiyetle başlayan Cihangir gelecek hafta Göçmenköy’ü konuk edecek. Mesarya ise China Bazaar Gençlik Gücü’ne konuk olacak.
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