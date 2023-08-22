Cihangir, Hasan Mehter’i anacak

Necati KÜLAHLILAR

Süper Ligin güçlü ekiplerinden Cihangir, 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık ve anı maçlarıyla da gücünü sınıyor.

Cihangir kulübünün geleneksel olarak düzenlediği an maçlarından olan Hasan Mehter Anı Maçında, kulübümüzün eski yöneticisi, köyün sevilen insanı merhum Hasan Mehter anılacak.

Hasan Mehter Anı Maçında, Cihangir ile Dumlupınar Türk Spor Kulübü yarın saat 17:30’da Cihangir Stadında karşılaşacaklar.

