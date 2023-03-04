Cihangir, Hamitköy’ü tek geçti

Süper Ligde zirve mücadelesi veren Cihangir, konuk olduğu Hamitköy’ü ikinci devrenin başında Muhittin’in golüyle 1-0 mağlup ederek lider MTG’yi takibe devam etti

Stadyum:HamitköyEsatErdoğmuşStadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, YusufcanDönder

Hamitköy:Tolga, Toykan, Orhan, Ömer, Faye, Mert, Serhat, Mustafa Çelik (54.Dk Kemal), Altan (Cemre), Osman, İbrahim Güler

Cihangir:Dursun Cem,Nurettin, Selçuk, Babacar, HakanKaracaoğlu, Muhittin, Sercan, Erol (46.Dk Yankı), Mikail, Ali Öztürk (73.Dk Tacettin), Rahmi

Goller: 51.Dk Muhittin (Cihangir)



AKSA Süper Ligin 18. Haftasında Hamitköy, Cihangir’i Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.

İyi sayıda bir seyirci kitlesi önünde oynanan maç tempolu geçti.

10.Dk: Cihangir atağında Babacar’ın pasıyla topla buluşan Muhittin’in şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

25.Dk: Faye’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Toykan’ın aşırtma vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

51.Dk: Cihangir atağında Ali’nin sağdan ortasında arka direkte Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-1 Cihangir

53.Dk : Cihangir atağında savunma arkasına sarkan Babacar’ın vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi

70.Dk : Cihangir atağında Sercan ceza alanı içerisinde Mert’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mustafa Öztugay penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin vuruşunda topu dışarıya gönderdi.

90+1.Dk: Hamitköy atağında Cemre’nin indirdiği topa Faye vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.



