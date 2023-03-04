banner913
banner885
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
Mormenekşe, Yalova’yı eli boş gönderdi
23 0
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
18 0
 
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
17 0
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
19 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
11 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
16 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
17 0
banner915

Cihangir, Hamitköy’ü tek geçti

banner476

Süper Ligde zirve mücadelesi veren Cihangir, konuk olduğu Hamitköy’ü ikinci devrenin başında Muhittin’in golüyle 1-0 mağlup ederek lider MTG’yi takibe devam etti

banner825
Cihangir, Hamitköy’ü tek geçti
banner721
Stadyum:HamitköyEsatErdoğmuşStadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, YusufcanDönder
Hamitköy:Tolga, Toykan, Orhan, Ömer, Faye, Mert, Serhat, Mustafa Çelik (54.Dk Kemal), Altan (Cemre), Osman, İbrahim Güler
Cihangir:Dursun Cem,Nurettin, Selçuk, Babacar, HakanKaracaoğlu, Muhittin, Sercan, Erol (46.Dk Yankı), Mikail, Ali Öztürk (73.Dk  Tacettin), Rahmi
Goller: 51.Dk Muhittin (Cihangir)
 
AKSA Süper Ligin 18. Haftasında Hamitköy, Cihangir’i Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
İyi sayıda bir seyirci kitlesi önünde oynanan maç tempolu geçti.
10.Dk: Cihangir atağında Babacar’ın pasıyla topla buluşan Muhittin’in şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti.
 25.Dk: Faye’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Toykan’ın aşırtma vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
51.Dk: Cihangir atağında Ali’nin sağdan ortasında arka direkte Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-1 Cihangir
53.Dk : Cihangir atağında savunma arkasına sarkan Babacar’ın vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi
70.Dk : Cihangir atağında Sercan ceza alanı içerisinde Mert’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mustafa Öztugay penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin vuruşunda topu dışarıya gönderdi.
 90+1.Dk: Hamitköy atağında Cemre’nin indirdiği topa Faye vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.