Cihangir, Hamitköy’ü tek geçti

Stadyum:HamitköyEsatErdoğmuşStadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, YusufcanDönder
Hamitköy:Tolga, Toykan, Orhan, Ömer, Faye, Mert, Serhat, Mustafa Çelik (54.Dk Kemal), Altan (Cemre), Osman, İbrahim Güler
Cihangir:Dursun Cem,Nurettin, Selçuk, Babacar, HakanKaracaoğlu, Muhittin, Sercan, Erol (46.Dk Yankı), Mikail, Ali Öztürk (73.Dk Tacettin), Rahmi
Goller: 51.Dk Muhittin (Cihangir)
AKSA Süper Ligin 18. Haftasında Hamitköy, Cihangir’i Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
İyi sayıda bir seyirci kitlesi önünde oynanan maç tempolu geçti.
10.Dk: Cihangir atağında Babacar’ın pasıyla topla buluşan Muhittin’in şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti.
25.Dk: Faye’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Toykan’ın aşırtma vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
51.Dk: Cihangir atağında Ali’nin sağdan ortasında arka direkte Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-1 Cihangir
53.Dk : Cihangir atağında savunma arkasına sarkan Babacar’ın vuruşunda kaleci Tolga topu kornere çeldi
70.Dk : Cihangir atağında Sercan ceza alanı içerisinde Mert’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mustafa Öztugay penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhittin vuruşunda topu dışarıya gönderdi.
90+1.Dk: Hamitköy atağında Cemre’nin indirdiği topa Faye vurdu ancak top yandan dışarıya gitti.
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