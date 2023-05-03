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Cihangir, finale farklı yürüdü

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Yarı final rövanş maçında Cihangir ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Göçmenköy'ü kendi evinde 4-0 mağlup ederek Northernland Kıbrıs Kupası’nda Türk Ocağı’ndan sonra ikinci finalist olarak adını yazdırdı

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Cihangir, finale farklı yürüdü
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Stat: Cihangir Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Halil Erdem Canaloğlu, Mehmet Volkan Çelik
Cihangir:  Dursun Cem, Nurettin, Selçuk, Mikail, Erol, Sercan, Hakan, Yankı(Ali), Rahmi(Berhan), Babacar Diop(Tacettin), Muhittin.
Göçmenköy: Yusuf, Gökhan(Samet), Malik, Mahmut, Reşit, Cemal(Mustafa Gezer), Bayram, Mustafa İnanç (Bekir), Alaatin, Burak, Amadou Samb.
Goller: Dk. 17 ve Dk. 56(Pen) Muhittin, Dk. 53 Alaatin (K.K), Dk. 71 Sercan (Cihangir)
 

Northernland Kıbrıs Kupası yarı final rövanş maçında Cihangir ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Göçmenköy'ü 4-0 geçerek adını finale yazdırdı.
İlk yarıyı 17. dakikada Muhittin'in attığı kafa golüyle önde kapayan Cihangir ikinci yarıda farka koştu.
53. dakikada Göçmenköy’den Alattin'in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran Cihangir, 56. dakikada Muhittin'in penaltı golü ile skoru 3-0 yaptı.
71. dakikada ise sahneye çıkan Sercan attığı golle skoru belirledi. Cihangir sahadan 4-0 galip ayrıldı ve Northernland Kıbrıs Kupası'nda Türk Ocağı'nın rakibi oldu.
Cihangir ile Türk Ocağı arasındaki final maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Atatürk Stadı'nda oynanacak.
 
 
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