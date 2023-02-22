Cihangir ‘devam’, Dumlupınar ‘tamam’ dedi

Kupada ikinci turun en zor maçlarından olan Cihangir – Yonpaş Dumlupınar mücadelesinde ev sahibi Cihangir ilk devrede Muhittin’in penaltılardan attığı gollerle 2 -1 kazanarak kupada yoluna devam etti

YER: Cihangir Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Serdar Gürpınar, Berk Bağrıkara

CİHANGİR: Dursun, Nurettin(DK 84 Rahmi), Ali Öztürk(DK 68 Berhan), Muhittin, Babacar, Hakan, Selçuk, Mikail, Erol, Sercan, Yankı(DK 62 Tacettin).

YONPAŞ DUMLUPINAR: Türkkan, Olcay, İsmail(DK 90+1 Berk), Emre Soytürk, Necati, Tahsin( DK 46 Berk Büyükkal), Berk, Ossy(DK 66 Hikmet), Mert Güçlücan(DK 66 Ola), Mehmet Altın, Rifat(DK Osman Şanverdi).

GOLLER: DK 2 pen, DK 36 penMuhittin(Cihangir). DK 70 Osman Şanverdi(Yonpaş Dumlupınar).



Northerland Kıbrıs Kupası ikinci tur karşılamasında Cihangir Yonpaş Dumlupınar’ı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Dk.2 Cihangir kontra atağında Babacar, Yonpaş Dumlupınar ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Atışı kullanan Muhittin takımını öne geçirdi.1-0

Dk 14 Sol kanattan gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında ceza alanı içerisinde Ossy’nin vuruşu kaleci Dursun’da kaldı.

Dk. 36 Hızlı gelişen Cihangir atağında Yonpaş Dumlupınar ceza sahası içerisinde savunma topa elle müdahale edince ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhittin kaleci Türkkan’ı bir kez daha mağlup etti.2-0

Dk. 65 Yonpaş Dumlupınar atağında Mehmet Altın’ın ceza alanı dışından vuruşunu kaleci Dursun önledi.

Dk. 70 Yonpaş Dumlupınar kontra atağında Osman’ın vuruşunda top filelere gitti.2-1

74.DK: Cihangir kontra atağında Sercan’ın son çizgiden ortasında Babacar’ın kale ağzında vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

87.DK: Cihangir kontra atağında Berhan’ın ceza alanı içerisinde vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90+3.DK: Yonpaş Dumlupınar atağında Ola’nın ceza alanı dışından vuruşunu Dursun kornere çeldi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince karşılaşma 2-1 Cihangir üstünlüğü ile tamamlandı.



