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Chamberlain resmen "Kartal" oldu

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Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

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Chamberlain resmen "Kartal" oldu
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Siyah-beyazlılar, oyuncuya 1,5 milyon avro imza parasının yanı sıra her yıl 2,5 milyon avro garanti ücret ödeyecek.
Ayrıca Oxlade-Chamberlain, kadroda yer aldığı müsabakalarda görev yaptığı süreye göre maç başına azami 10 bin avro kazanacak.
 
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