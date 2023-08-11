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Çetinkaya’nın yabancıları Osita ve Ernest

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Çetinkaya’nın yabancıları Osita ve Ernest
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Başkentin sarı kırmızılı Süper Lig ekibi Çetinkaya, yabancılarını belirledi. 
Çetinkaya, geçtiğimiz sezon Gönyeli'de forma giyen hücum oyuncusu Osita Obiekwe'ye federasyonda imza attırdı.
Öte yandan geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hamitköy forması giyen, 14 maçta 9 gol kaydeden Liberyalı golcü Emmanuel Ernest de Çetinkaya’nın diğer yabancısı oldu.
 
 
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