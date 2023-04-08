Çetinkaya’nın küçükleri göğsümüzü kabarttı

Çetinkaya, mücadele ettiği 2023 Uluslararası İzmir Cup’ta ikinci gün oynadığı Kayserispor ve Sivasspor’u mağlup etti

Çetinkaya Türk Spor Kulübü U12 takımı, Türkiye’nin futbol altyapısında önemli bir kulübü olan Altınordu’nun resmi davet ettiği 2023 Uluslararası İzmir Cup’ta grup maçlarını tamamladı. Sarı kırmızılılar ikinci günde Kayserispor ve Sivasspor’u mağlup etmenin sevincini yaşadı, dünya ile kucaklaştı.

Avrupa’nın en önemli gençlik turnuvaları yer alan, 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen turnuvada Çetinkaya Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen kulüpleri ile karşılaşmalar oynadı. Yıllardır sporda uluslararası arenaya açılamamanın verdiği sıkıntıyı bir nebze olsun hafifleten katılımda Çetinkaya’nın küçükleri hem dünya hem de Türkiye’deki yaşıtları ile aynı sahayı paylaştı, hem de galibiyet sevinçleri yaşadı.

Kayseri ve Sivas galibiyetlerinde büyük mutluluk

Çetinkaya’lı küçükler organizasyonun ikinci gününde Fransa’nın önemli kulüplerinden Olimpik Marsilya ile oynadığı maçla başladı. Bu karşılaşma 4-0 Marsilya üstünlüğü ile sonuçlandı. Günün ikinci maçında Kayserispor’u 3-2 mağlup eden sarı kırmızılılar büyük mutluluk yaşadı. Üçüncü karşılaşmada Göztepe’ye 2-0 mağlup olan Çetinkaya, son maçta Sivasspor’u 1-0’lık skorla yenerek yine büyük mutluluk yaşadı. Müsabakalarda elde edilen sonuçlardan çok çocukların dünya arenasında yaşıtları ile karşılaşmalar oynaması hem ülke futbolu adına gurur verdi, hem de yıllardır ambargolar altında dışa açılamayan özellikle alt yaş grupları için mutluluk kaynağı oldu.