Çetinkaya’dan zirveye ayar

AKSA Birinci Ligde yedince hafta geride kalırken, Gençler Birliği ilk kez mağlup olmasına rağmen, liderliğini sürdürdü. Namağlup lideri mağlup eden Çetinkaya’nın çıkışı devam ederken, Dörtyol ile Karşıyaka da zirvede yer alıyorlar

AKSA Birinci Ligin alt sıralarında yer alan takımlardan Bostancı Bağcıl ilk puanını alırken, Görneç ile birlikte henüz galibiyetle tanışamadılar



Şampiyonluk mücadelesi veren Dörtyol’un, Mormenekşe’yi tarihi bir farkla mağlup ettiği maçta Ayberk Payas dört gol atarak dikkat çekti



AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında gollerini sürdüren Güvenç Sakallıoğlu 8 golle öne geçerken, Berkant İstanbul ve Ayberk Payas, 7’şer golle onu takip ediyorlar



Haftanın Takımı: Çetinkaya

Haftanın en zor maçlarından biri olan Çetinkaya – Gençler Birliği maçında Çetinkaya daha etkili oynayarak tek golle de olsa zorlu maçtan 3 puan çıkarmayı başarıp, rakibine ilk mağlubiyeti aldırdı



Haftanın Futbolcusu: Ayberk Payas(Dörtyol)

Şampiyonluk mücadelesi veren Dörtyol’un, Mormenekşe’yi tarihi bir farkla mağlup ettiği maçta Ayberk Payas dört gol atarak dikkat çekti



Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman (Esentepe)

Kılıçali Kahraman zor günler geçiren takımı Esentepe’yi, Beşparmaklar derbisine iyi hazırlarken, yerinde müdahalelerle Görneç galibiyetinin gelmesini sağladı



Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Bostancı Bağcıl– ChinaBazaar Gençlik Gücü)

Zekai Töre, farklı hedeflerdeki Bostancı Bağcılile ChinaBazaar Gençlik Gücüarasındaki çekişmeli geçen kritik maçta, yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi



Haftanın Kare Ası

Onur (Esentepe)

Olgun (Dörtyol)

Fatih Parlak (Değirmenlik)

Güvenç (Karşıyaka)



Haftanın On Biri

Ozan (Çetinkaya)

Mehmet Gürpınar(Karşıyaka)

Çağdaş (Çetinkaya)



Yusuf (Çetinkaya)

Kayhan Siddigui(Değirmenlik)

Behiç Kum (Çetinkaya)

Ahmet Gürlü (Dörtyol)

Hüseyin Deynekli(Esentepe)

Berkant (Dörtyol)

İlyas (Değirmenlik)



AKSA 1. Lİig

Yeni Boğaziçi – Düzkaya, 1 – 1

Çetinkaya – Gençler Birliği 1 – 0

B.Bağcıl – ChinaBzrGGücü 0 – 0

Karşıyaka – Çanakkale, 3 – 1

Dörtyol – Mormenekşe 7 – 0

Esentepe – Görneç, 3 – 0

Değirmenlik – Yalova, 2 – 1

Maraş – İncirli, 1 – 1





AKSA 1.Lig Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. L. Gençler Birliği SK 7 6 0 1 12 6 6 18 2. Dörtyol SK 7 5 2 0 19 6 13 17 3. Miracle Değirmenlik SK 7 5 1 1 12 6 6 16 4. Çetinkaya TSK 7 5 0 2 14 6 8 15 5. Karşıyaka ASK 7 4 2 1 18 10 8 14 6. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 7 3 2 2 9 6 3 11 7. İncirli SK 7 3 2 2 12 10 2 11 8. Maraş GSK 7 3 1 3 9 8 1 10 9. Yalova SK 7 3 1 3 9 8 1 10 10. Yeniboğaziçi DSK 7 2 3 2 11 11 0 9 11. Esentepe KKSK 7 2 2 3 8 9 -1 8 12. Mormenekşe GBSK 7 1 4 2 5 12 -7 7 13. Çanakkale TSK 7 1 1 5 8 16 -8 4 14. Düzkaya KOSK 7 1 1 5 3 12 -9 4 15. Görneç KSK 7 0 1 6 6 16 -10 1 16. Bostancı Bağcıl SK 7 0 1 6 1 14 -13 1 Haftanın en zor maçlarından biri olan Çetinkaya – Gençler Birliği maçında Çetinkaya daha etkili oynayarak tek golle de olsa zorlu maçtan 3 puan çıkarmayı başarıp, rakibine ilk mağlubiyeti aldırdıŞampiyonluk mücadelesi veren Dörtyol’un, Mormenekşe’yi tarihi bir farkla mağlup ettiği maçta Ayberk Payas dört gol atarak dikkat çektiKılıçali Kahraman zor günler geçiren takımı Esentepe’yi, Beşparmaklar derbisine iyi hazırlarken, yerinde müdahalelerle Görneç galibiyetinin gelmesini sağladıZekai Töre, farklı hedeflerdeki Bostancı Bağcılile ChinaBazaar Gençlik Gücüarasındaki çekişmeli geçen kritik maçta, yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilediOnur (Esentepe)Olgun (Dörtyol)Fatih Parlak (Değirmenlik)Güvenç (Karşıyaka)Ozan (Çetinkaya)Mehmet Gürpınar(Karşıyaka)Çağdaş (Çetinkaya) Nersin Osman (Esentepe)Yusuf (Çetinkaya)Kayhan Siddigui(Değirmenlik)Behiç Kum (Çetinkaya)Ahmet Gürlü (Dörtyol)Hüseyin Deynekli(Esentepe)Berkant (Dörtyol)İlyas (Değirmenlik)Yeni Boğaziçi – Düzkaya, 1 – 1Çetinkaya – Gençler Birliği 1 – 0B.Bağcıl – ChinaBzrGGücü 0 – 0Karşıyaka – Çanakkale, 3 – 1Dörtyol – Mormenekşe 7 – 0Esentepe – Görneç, 3 – 0Değirmenlik – Yalova, 2 – 1Maraş – İncirli, 1 – 1