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Çetinkaya’dan zirveye ayar

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AKSA Birinci Ligde yedince hafta geride kalırken, Gençler Birliği ilk kez mağlup olmasına rağmen, liderliğini sürdürdü. Namağlup lideri mağlup eden Çetinkaya’nın çıkışı devam ederken, Dörtyol ile Karşıyaka da zirvede yer alıyorlar

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Çetinkaya’dan zirveye ayar
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AKSA Birinci Ligin alt sıralarında yer alan takımlardan Bostancı Bağcıl ilk puanını alırken, Görneç ile birlikte henüz galibiyetle tanışamadılar
 
Şampiyonluk mücadelesi veren Dörtyol’un, Mormenekşe’yi tarihi bir farkla mağlup ettiği maçta Ayberk Payas dört gol atarak dikkat çekti
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında gollerini sürdüren Güvenç Sakallıoğlu 8 golle öne geçerken, Berkant İstanbul ve Ayberk Payas, 7’şer golle onu takip ediyorlar
 
Haftanın Takımı: Çetinkaya
Haftanın en zor maçlarından biri olan Çetinkaya – Gençler Birliği maçında Çetinkaya daha etkili oynayarak tek golle de olsa zorlu maçtan 3 puan çıkarmayı başarıp, rakibine ilk mağlubiyeti aldırdı
 
Haftanın Futbolcusu: Ayberk Payas(Dörtyol)
Şampiyonluk mücadelesi veren Dörtyol’un, Mormenekşe’yi tarihi bir farkla mağlup ettiği maçta Ayberk Payas dört gol atarak dikkat çekti
 
Haftanın Teknik Adamı: Kılıçali Kahraman (Esentepe)
Kılıçali Kahraman zor günler geçiren takımı Esentepe’yi, Beşparmaklar derbisine iyi hazırlarken, yerinde müdahalelerle Görneç galibiyetinin gelmesini sağladı
 
Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Bostancı Bağcıl– ChinaBazaar Gençlik Gücü)
Zekai Töre, farklı hedeflerdeki Bostancı Bağcılile ChinaBazaar Gençlik Gücüarasındaki çekişmeli geçen kritik maçta, yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi
 
Haftanın Kare Ası
Onur (Esentepe)
Olgun (Dörtyol)
Fatih Parlak (Değirmenlik)
Güvenç (Karşıyaka)
 
Haftanın On Biri
Ozan (Çetinkaya)
Mehmet Gürpınar(Karşıyaka)
Çağdaş (Çetinkaya)
Nersin Osman (Esentepe)
Yusuf (Çetinkaya)
Kayhan Siddigui(Değirmenlik)
Behiç Kum (Çetinkaya)
Ahmet Gürlü (Dörtyol)
Hüseyin Deynekli(Esentepe)
Berkant (Dörtyol)
İlyas (Değirmenlik)
 
AKSA 1. Lİig
Yeni Boğaziçi – Düzkaya,     1 – 1 
Çetinkaya – Gençler Birliği   1 – 0
B.Bağcıl – ChinaBzrGGücü  0 – 0 
Karşıyaka – Çanakkale,         3 – 1
Dörtyol – Mormenekşe          7 – 0
Esentepe – Görneç,                3 – 0
Değirmenlik – Yalova,           2 – 1
Maraş – İncirli,                       1 – 1
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 7 6 0 1 12 6 6 18
2. Dörtyol SK 7 5 2 0 19 6 13 17
3. Miracle Değirmenlik SK 7 5 1 1 12 6 6 16
4. Çetinkaya TSK 7 5 0 2 14 6 8 15
5. Karşıyaka ASK 7 4 2 1 18 10 8 14
6. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 7 3 2 2 9 6 3 11
7. İncirli SK 7 3 2 2 12 10 2 11
8. Maraş GSK 7 3 1 3 9 8 1 10
9. Yalova SK 7 3 1 3 9 8 1 10
10. Yeniboğaziçi DSK 7 2 3 2 11 11 0 9
11. Esentepe KKSK 7 2 2 3 8 9 -1 8
12. Mormenekşe GBSK 7 1 4 2 5 12 -7 7
13. Çanakkale TSK 7 1 1 5 8 16 -8 4
14. Düzkaya KOSK 7 1 1 5 3 12 -9 4
15. Görneç KSK 7 0 1 6 6 16 -10 1
16. Bostancı Bağcıl SK 7 0 1 6 1 14 -13 1
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