Çetinkaya’dan 2 transfer daha

Aksa Süper Lig’de yönetimini geç belirlemesi neticesinde sezona birçok futbolcusunu kaybederek başlayan Çetinkaya transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Başkentin sarı kırmızılı ekibi, Yenicami'den Ahmet Avcı ve Ekrem Sümeraka'yı kiralık olarak transfer etti.

Çetinkaya, her iki isme de dün federasyonda imza attırarak transferleri resmileştirdi.

