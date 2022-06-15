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Çetinkaya’da başkan adayı yok

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Divan başkanlığını Hasan Macila’nın yaptığı Çetinkaya genel kurulunda ‘faaliyet’ ve ‘mali’ raporlar okunarak ‘oy birliği’ ile onay alırken genel kurul başkan adayı olmaması nedeniyle bir kez daha ertelendi

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Çetinkaya’da başkan adayı yok
Çetinkaya olağan Genel Kurulu Salı akşamı yapıldı.
Kulübün Metehan tesislerindeki lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda oluşturulan divana Hasan Macila başkanlık yaptı.
Genel kurulda ‘faaliyet’ ve ‘mali’ raporlar okunarak ‘oy birliği’ ile onay alırken genel kurul başkan adayı olmaması nedeniyle bir kez daha ertelendi.
Bu arada, toplantıda bir komite oluşturularak sponsorlukla ilgili çalışma yapılması da kararlaştırıldı.
Çetinkaya genel kurulu başkanlık seçimi gündemiyle 21 Haziran Salı akşamı tekrar toplanacak.
 
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