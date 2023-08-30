Çetinkaya'dan iki takviye daha

Başkent ekibi Çetinkaya, kaleci Kemal Bağbal ve orta saha oyuncusu Ömer Albayrak’ı transfer etti

Süper Ligin sarı kırmızılı ekibi Çetinkaya, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Çetinkaya, China Bazaar Gençlik Gücü'nden kaleci Kemal Bağbal ve Hamitköy'den orta saha oyuncusu Ömer Albayrak'ı kiraladı. Her iki oyuncu da dün yeni takımlarıyla idmanlara başladı.



