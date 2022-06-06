Cenk Şeren’e 5 maç men cezası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 4-5 Haziran 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
4 Haziran 2022 tarihinde oynanan Ergazi GSK – Dipkarpaz TSK İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup müsabakasının raporları inceleyen BTM Kurulu, Ergazi GSK antrenörüCenk Osman Şeren’in maçın hakemine ve KTFF’ye yönelik hakaret, küfür ve tehditler sebebiyle Müsabaka Talimatının 41/1 C uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verdi.
Öte yandan 4 Haziran 2022 tarihinde oynanan Alayköy SKKD – Ağırdağ Boğaz TSK İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup müsabakasının raporları incelenmiş olup, müsabakada oluşan küfür ve sahaya girme teşebbüslerinden dolayı KTFF Müsabaka Talimatı 52. maddesi uyarınca Alayköy SKKD takımına 1.000 TL (Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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