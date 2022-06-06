Cenk Şeren’e 5 maç men cezası

BTM 2.Lig 7.Grupta oynanan Ergazi – Dipkarpaz karşılaşmasında hakeme ve federasyona yönelik hakaret, küfür ve tehditler sebebiyleErgaziantrenörü Cenk Osman Şeren’e 5 maç men cezası verildi

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI 3 Maç:Tugay Gök (Alayköy SKKD)



2 Maç:Celal Bayar (Yeniceköy ZSK)



1 Maç:Erhan Yılmaz (Gayretköy GSK)



2 Maç:Ferdi Usbahalı (Korkuteli GD)



2 Maç:Fahri Denizer (Poy Rent a Car Yeşilyurt SD)



2 Maç:İlkay Özdemirtaş (Poy Rent a Car Yeşilyurt SD)



2 Maç:Veli Bebek (Güvercinlik İYSK)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ 3 Maç:Burak Kurtcebe (Poy Rent a Car Yeşilyurt SD)



2 Maç:Doğuş Civisilli (AutoriteCivisil SK)



1 Maç:CengizBahşi(Yeşil HarnıpKozanköy)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Mehmet Alşan (Poy Rent a Car Yeşilyurt) Devrim Erdoğan (Dipkarpaz TSK) Berkan Sünmez (Dipkarpaz TSK) Yusuf Gazi Bitik (Gayretköy GSK) Sarp Çevik Seçkin (Gayretköy GSK) Batuhan Ak (SFC Boğaziçi SK) Ahmet Biçen (Yeşil HarnıpKozanköy SK) İsmail Aslan (Kırıkkale TSK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 4-5 Haziran 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.4 Haziran 2022 tarihinde oynanan Ergazi GSK – Dipkarpaz TSK İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup müsabakasının raporları inceleyen BTM Kurulu, Ergazi GSK antrenörüCenk Osman Şeren’in maçın hakemine ve KTFF’ye yönelik hakaret, küfür ve tehditler sebebiyle Müsabaka Talimatının 41/1 C uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verdi.Öte yandan 4 Haziran 2022 tarihinde oynanan Alayköy SKKD – Ağırdağ Boğaz TSK İktisatbank BTM 2.Lig 3.Grup müsabakasının raporları incelenmiş olup, müsabakada oluşan küfür ve sahaya girme teşebbüslerinden dolayı KTFF Müsabaka Talimatı 52. maddesi uyarınca Alayköy SKKD takımına 1.000 TL (Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;