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Cedric Kore Dumlupınar formasını giydi

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Süper Lig ekiplerden Yonpaş Dumlupınar, Cedric Kore'yi renklerine bağladı

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Cedric Kore Dumlupınar formasını giydi
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Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar, yeni sezonda takımda yer alacak yabancı oyuncularını belirleme adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip bu kapsamda bir süredir denediği Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Cedric Kore’yi renklerine bağladı. Oyuncu kulüp başkanı Mehmet Evram ve yönetici Mülki Çemender ile birlikte formayı giyerek objektiflere poz verdi. Kore, daha önce 2020-23 yılları arasında Türkiye’de Balıkesirspor forması giymişti.
 
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