Çayönü’nde kale Arcanlı’lara emanet

İktisatbank BTM 2. Lig Mağusa bölgesi takımlarından Çayönü iyi bir takım oluşturma yolunda transferlerine devam ediyor.

Sezona Tahir Bulak’ın antrenörlüğünde hazırlanan Çayönü takımında kale baba-oğul Arcanlı’lara emanet.

Yıllardır futbolumuza kaleci olarak hizmet eden Serhan Arcanlı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da köyü olan Çayönü’nde kalecilik yapmaya devam edecek. Bu arada geçtiğimiz gün oğlu İbrahim Arcanlı’nın bonservisini Çanakkale’den alan Serhan Arcanlı bu yıl oğluyla birlikte Çayönü kalesini koruyacak.

Dumlupınar alt yapısından yetişen ve geçtiği son iki sezonda Çanakkale A takımında kaleci olarak görev yapan İbrahim Arcanlı bu yaz köyü Çayönü’nde kaleyi babasıyla birlikte koruyacaklar.

