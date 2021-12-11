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Çanakkale’yi, Kum yıktı

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Yalova, Çanakkale deplasmanında galip gelerek haftalar sonra 3 puanla tanışırken play out hattından çıktı. Çanakkale ise beraberliği yakaladığı maçı kaybederek düşme hattında kaldı. Mehmet Kum maçta hat trick yaptı

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Çanakkale’yi, Kum yıktı
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Stadyum: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Sabriye Atikoğlu, Cenk Özfuttu
Çanakkale: Umut, Ahmet Hellaç, Hakan, Süleyman,Rifat (Dk.70 İzzet), Barın, Osman (Dk.60 İmirze), Çağdaş, Yekta, Kaan, Hasan Çaka
Yalova: Sercan, Çağan (Dk.44 Şenol), Hasip, Hakan Demir (Dk.89 Refik), Selçuk (Dk.65 Eyüp), Mehmet Kum, Ahmet Hasan, Yasin, Sergülen, Civan, Özcan
Goller: 74.Dk (P) Kaan, 82.Dk İmirze (Çanakkale)- 53,64 ve 85.Dk Mehmet Kum (Yalova)
 
AKSA Birinci Ligde alt sıraların önemli maçında Çanakkale Yalova’yı Muharrem Döveç Stadında konuk etti.
İlk devresi golsüz tamamlanan maçın 5 golü de ikinci devrede geldi. Mehmet Kum attığı 2 golle Yalova’yı 2 – 0 öne geçirirken, Çanakkale, Kaan, ve İmirze’nin golleriyle skoru 2 – 2 yaptı. Maçta son sözü 85’te söyleyen Mehmet Kum takımının 3. Golünü atarak skoru belirledi. 2 – 3
Bu skorla Derviş Dağman yönetiminde ilk galibiyetini alan Yalova, 16 puana yükselirken, Çanakkale 8 puanda kaldı.
 
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