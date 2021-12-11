Çanakkale’yi, Kum yıktı

Yalova, Çanakkale deplasmanında galip gelerek haftalar sonra 3 puanla tanışırken play out hattından çıktı. Çanakkale ise beraberliği yakaladığı maçı kaybederek düşme hattında kaldı. Mehmet Kum maçta hat trick yaptı

Stadyum: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Sabriye Atikoğlu, Cenk Özfuttu

Çanakkale: Umut, Ahmet Hellaç, Hakan, Süleyman,Rifat (Dk.70 İzzet), Barın, Osman (Dk.60 İmirze), Çağdaş, Yekta, Kaan, Hasan Çaka

Yalova: Sercan, Çağan (Dk.44 Şenol), Hasip, Hakan Demir (Dk.89 Refik), Selçuk (Dk.65 Eyüp), Mehmet Kum, Ahmet Hasan, Yasin, Sergülen, Civan, Özcan

Goller: 74.Dk (P) Kaan, 82.Dk İmirze (Çanakkale)- 53,64 ve 85.Dk Mehmet Kum (Yalova)



AKSA Birinci Ligde alt sıraların önemli maçında Çanakkale Yalova’yı Muharrem Döveç Stadında konuk etti.

İlk devresi golsüz tamamlanan maçın 5 golü de ikinci devrede geldi. Mehmet Kum attığı 2 golle Yalova’yı 2 – 0 öne geçirirken, Çanakkale, Kaan, ve İmirze’nin golleriyle skoru 2 – 2 yaptı. Maçta son sözü 85’te söyleyen Mehmet Kum takımının 3. Golünü atarak skoru belirledi. 2 – 3

Bu skorla Derviş Dağman yönetiminde ilk galibiyetini alan Yalova, 16 puana yükselirken, Çanakkale 8 puanda kaldı.

