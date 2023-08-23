banner913
banner932
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
19 0
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
14 0
 
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
13 0
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
14 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
14 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
39 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
18 0
banner964

Çanakkale’de keyifler yerinde

banner476

banner825
Çanakkale’de keyifler yerinde
banner971
Gazimağusa’nın 1.lig ekiplerinden Dem’sCons. Çanakkale’nde teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde 17 Temmuz’dan beridir yoğun bir şekilde sürdürülen 1. Hazırlık dönemi çalışmaları tüm sürati ile devam ediyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi antrenman sahasında yeni sezon çalışmalarında 6. Haftaya başlayan Dem’sCons. Çanakkale’de antrenman sonrasında toplu bir şekilde doğum günleri kutlaması yapıldı. Dem’sCons. Çanakkale’nin başarılı futbolcuları Hakan Laçin, Halil Altınbaş, yeni transferlerden Barın Bozak, UvançRecaioğlu, Mehmet Yardımcı, Cafer Özerdemli, Asbaşkan ve Futbol Federasyon temsilcisi Abbas Mendeli, Genel Koordinatör Ekin Can’ın toplu bir şekilde doğum günleri pasta kesilerek kutlama yapıldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.