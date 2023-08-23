Çanakkale’de keyifler yerinde

Gazimağusa’nın 1.lig ekiplerinden Dem’sCons. Çanakkale’nde teknik direktör Ahmet Ogan, yardımcı antrenör Kemal Soybir, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman yönetiminde 17 Temmuz’dan beridir yoğun bir şekilde sürdürülen 1. Hazırlık dönemi çalışmaları tüm sürati ile devam ediyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi antrenman sahasında yeni sezon çalışmalarında 6. Haftaya başlayan Dem’sCons. Çanakkale’de antrenman sonrasında toplu bir şekilde doğum günleri kutlaması yapıldı. Dem’sCons. Çanakkale’nin başarılı futbolcuları Hakan Laçin, Halil Altınbaş, yeni transferlerden Barın Bozak, UvançRecaioğlu, Mehmet Yardımcı, Cafer Özerdemli, Asbaşkan ve Futbol Federasyon temsilcisi Abbas Mendeli, Genel Koordinatör Ekin Can’ın toplu bir şekilde doğum günleri pasta kesilerek kutlama yapıldı.

