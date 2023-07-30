Çanakkale’de futbolcuların vücutları analiz edildi

Birinci Ligin yeni ve iddialı takımlarından Dem’s Cons. Çanakkale’de takım kadrosunda bulunan 26 futbolcuya diyetisyen Yasemin Öztinen yönetiminde vücut analizi ve performans testleri yapıldı
Gazimağusa’nın yeşil beyazlı ekibi Dem’s Cons. Çanakkale’nde 17 Temmuz’da başlayan 1.hazırlık dönemi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 1. Ligde zirveye oynayacak bir takım yaratmak için Çanakkale Türk Spor Kulübü başkanı Süleyman Can yönetimi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, yapılan transferler ile de takım kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Dem’s Cons. Çanakkale sezon öncesi hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde çalışmaları sürdürürken, futbolcuların vücut analizi ve performans testleri yapıldı. Dem’s Cons. Çanakkale’de takım kadrosunda bulunan 26 futbolcuya diyetisyen Yasemin Öztinen yönetiminde vücut analiz kapsamında kilo-iskelet kası ağırlığı-vücut yağ ağırlığı-vücut yağ oranı-yağsız vücut ağırlığı ölçümleri yapıldı.
ÖLÇÜMLER YAPILDI
1. Ligde mücadele eden Dem’s Cons. Çanakkale A takımı oyuncularının gelişimini takip etmek amacıyla Minneola Beslenme & Sağlıklı Yaşam Merkezi “Vücut analizi ve performans testlerini” gerçekleştirdi. Minneola testleri sezon öncesi, devre arası ve sezon sonu olacak şekilde planlandığı ay sonu gerçekleştirilecek olan kamp sonrası oyuncuların Fiziksel check-upları yapılacağı belirtildi. Oyuncuların fiziksel özelliklerin tespiti, max-kuvvet ölçümü, fonksiyonel hareket analizleri ve esneklik ölçümleri yapılacağı daha sonra ise 20 metre mekik koşu testi ve 30 m sprint testinin yapılacağı belirtildi. Testler Fzt. Ali Baletti ve Dyt. Yasemin Öztinen öncülüğünde gerçekleştirilecek.
FUTBOLCULARIN VÜCUT ANALİZİ (YAĞ)
Dem’s Cons. Çanakkale A takımı oyuncularına Dyt. Yasemin Öztinen tarafından vücut analizi kapsamında futbolcuların kilosu, iskelet kası ağırlığı, vücut yağ ağırlığı, vücut yağ oranı, yağsız vücut ağırlığını ölçüp değerlendirildi. Çıkan sonuçlara göre bazı oyuncular kontrol altına alındığı ve süreçleri yakın en takip edileceği açıklandı.