Çanakkale’de başkan değişiyor

İktisatbank BTM 1. Lig’den şampiyon olarak Aksa 1. Lig’e yükselen Çanakkale Spor Kulübü’nde başkanlık el değiştiriyor.

Başkanlığının ilk yılında şampiyonluk yaşayan Yusuf Sertel başkanlıktan ayrılık kararı aldı. İktisatbankası BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta Çanakkale’yi şampiyon yapan Yusuf Sertel, takımı Birinci Lige taşıdıktan sonra görevi bıraktığını açıkladı. Çanakkale camiasını da birleştiren Yusuf Sertel’in kararı camiada üzüntü yarattı.

SÜLEYMAN CAN VE EKİBİ ADAY

Yusuf Sertel’in başkanlık görevini bırakma kararı sonrasında bir araya gelen Çanakkale Kulübü’ne gönül veren üyeler camianın bilinen isimlerinden Süleyman Can’ı başkanlığında genel kurula gitmeye hazırlandıkları bildirildi.

Süleyman Can’ın başkanlığında oluşturulacak yönetimde Burçin Döveç, Derviş Ekişici, Abbas Mendeli, Yusuf Sertel, YıltanÖzkıraç gibi isimlerin olacağı aldığımız bilgiler arasında.



