Çanakkale, Türkmenköy’ü eli boş gönderdi

İktisatbank BTM 1. Lig’de 14-15 Ocak tarihlerinde oynanması gereken ancak yağışlar nedeniyle ertelenen 6. Hafta maçlarından biri olan Kırmızı Grup’taki Çanakkale – Türkmenköy maçının galibi 2 -0’lık skorla Çanakkale oldu.
Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Fatih Bardakçıoğlu’nun yaptığı karşılaşmada Çanakkale rakibi Türkmenköy’ü ilk yarıda Tolga Kara’nın, ikinci yarıda ise Hakan Laçin’in attığı gollerle 2- 0 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Çanakkale aldığı bu galibiyetle en yakın rakibi Kaplıca Karadeniz 61 ile puan farkını 5’e çıkarmış oldu.
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