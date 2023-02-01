Çanakkale, Türkmenköy’ü eli boş gönderdi

İktisatbank BTM 1. Lig’de 14-15 Ocak tarihlerinde oynanması gereken ancak yağışlar nedeniyle ertelenen 6. Hafta maçlarından biri olan Kırmızı Grup’taki Çanakkale – Türkmenköy maçının galibi 2 -0’lık skorla Çanakkale oldu.

Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Fatih Bardakçıoğlu’nun yaptığı karşılaşmada Çanakkale rakibi Türkmenköy’ü ilk yarıda Tolga Kara’nın, ikinci yarıda ise Hakan Laçin’in attığı gollerle 2- 0 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Çanakkale aldığı bu galibiyetle en yakın rakibi Kaplıca Karadeniz 61 ile puan farkını 5’e çıkarmış oldu.



