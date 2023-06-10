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Çamlıbel, Kalkanlı’dan galibiyetle döndü

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Çamlıbel, Kalkanlı’dan galibiyetle döndü
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Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM 2. Ligin ilk hafta mücadelelerinden olan 3. Grup’taki Kalkanlı – Çamlıbel karşılaşmasının galibi konuk Çamlıbel oldu.
Güzelyurt Alpay Volkan Antrenman Sahası’nda oynanan ve Zekai Töre’nin orta hakemliğini yaptığı Kalkanlı – Çamlıbel karşılaşmasında Çamlıbel öne geçtiği ilk devrede Kalkanlı beraberliği sağlarken ilk yarı 1 -1 tamamlandı.
İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Çamlıbel bulduğu gollerle sahadan 3 -1 galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yaptı.
 
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