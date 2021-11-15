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C Lisans Kurs tarihleri belirlendi

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C Lisans Kurs tarihleri belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen C Lisans Antrenörlük Kursu'nda 2.grup tarihleri belli oldu.
6 Aralık – 15 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan C Lisans Antrenörlük Kursu'nun programı ilerleyen günlerde belli olacak. Öte yandan kursa başvurmak isteyen kişilerin 30 Kasım 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği belirtildi.
 
 
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