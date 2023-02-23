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C Klasman ve aday hakemlere yönelik eğitim çalışması yapıldı

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C Klasman ve aday hakemlere yönelik eğitim çalışması yapıldı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF) futbola verdiği deprem arasını Merkez Hakem Kurulu (MHK) eğitimlerle değerlendirdi. Merkez Hakem Kurulu salı akşamı Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda, C Klasman ve aday hakemlere yönelik eğitim çalışması yaptı.
Merkez Hakem Kurulu başkanı Sadık Özbilgehan’ın kontrolünde yapılan eğitim çalışmasına, Merkez Hakem Kurulu eğitmenleri Derviş Atakan, Niyazi Nizam ve Alper Aligüllü katkı koydular. Oldukça yararlı ve verimli geçen eğitim çalışmasına C Klasman ve aday hakemlerin büyük çoğunluğu katıldılar.
 
 
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