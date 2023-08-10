banner913
banner932
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
121 0
“Bu mutluluk tarif edilemez”
“Bu mutluluk tarif edilemez”
45 0
 
Özorun görevden alınıyor
Özorun görevden alınıyor
66 0
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
41 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
34 0
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
29 0
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
50 0
banner964

Burak, Dumlupınar’dan ayrılıyor

banner476

banner825
Burak, Dumlupınar’dan ayrılıyor
banner971
Bonservisi Dumlupınar'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Maraş'ta geçiren Burak Karabacak, sarı kırmızılı formayı yeni sezonda da giymeyecek.
Geçtiğimiz sezon Maraş'ta çok başarılı bir performans sergileyen ve 22 gol kaydeden sol ayaklı isim, Dumlupınar yönetiminden başka kulüplerle görüşmesi için izin aldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.