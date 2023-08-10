Burak, Dumlupınar’dan ayrılıyor

Bonservisi Dumlupınar'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Maraş'ta geçiren Burak Karabacak, sarı kırmızılı formayı yeni sezonda da giymeyecek.

Geçtiğimiz sezon Maraş'ta çok başarılı bir performans sergileyen ve 22 gol kaydeden sol ayaklı isim, Dumlupınar yönetiminden başka kulüplerle görüşmesi için izin aldı.

