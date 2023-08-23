BTM’den üst lige altyapı için alınan oyuncular A takımda oynayamayacak

KTFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının BTM Ligi’nden altyapı liglerinde oynaması için yaptığı transferlerin A takımda süre alamayacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararları açıkladı.

Yönetim Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig takımlarının BTM Ligi’nden altyapı liglerinde oynaması için yaptığı transferlerin A takımda süre alamayacağını duyurdu. 1 Ocak 2024 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların A takımda süre alması halinde hükmen mağlubiyet cezası verileceği açıklandı.

KTFF Yönetim Kurulu ayrıca 2023-24 sezonu ara transfer dönemi transfer belgelerinin KTFF’nin belirlediği formlara göre kabul edileceğini duyurarak form örneklerini resmi internet sayfasından paylaştı. Kararlar şöyle:

1. Süper Lig ve 1.Lig takımlarının Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nden altyapı liglerinde (A2-U16-U14 vb.) oynaması maksadı ile GEÇİCİ/KİRALIK TRANSFER işlemi yapılarak transfer edilmiş 01.01.2004 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların A Takım karşılaşmalarında süre almaları durumunda ilgili kulübe söz konusu ihlali gerçekleştirdiği karşılaşmada HÜKMEN MAĞLUBİYET cezası verilmesine,

2. 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak olan 2023-2024 sezonu 2. Transfer Dönemi BONSERVİS ve GEÇİCİ BONSERVİS belgelerinin, KTFF’nin belirlediği maktu formlara göre kabul edilmesine ve form örneklerinin KTFF’nin resmi web sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir

