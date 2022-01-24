BTM Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 22 Ocak 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

İmran Bolkanlı (Geçitkale) 3 Maç

Turgay Sütçüoğulları (Serdarlı) 3 Maç

Uğur Aktaş (Dikmen Gücü) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Kürşat Özer (Vadili) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Arif Emre Yakupoğluları (Gülgün Süt Düzova)

Ramazan Kartal (Denizli)

Kemal Özata (Dikmen Gücü)

