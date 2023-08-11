BTM 2’de şampiyonlar belli oluyor

İktisatbank BTM 2.Lig’de final maçları bugün ve yarın oynanacak. Bu karşılaşmalarda galip gelecek olan 3 takım yeni sezonda BTM 1. Ligde mücadele etme hakkını kazanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig’de final maçları bugün ve yarın oynanacak.

BTM 1. Lige yükselecek olan 3 takımın belli olacağı final mücadelelerinin iki tanesi Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda, bir maç ise Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak.

Normal sürede galip çıkmaması durumunda uzatmalara ve penaltılara gidilecek olan maçlardan galip ayrılacak olan takımlar yeni sezon da BTM 1. Lig’de mücadele edecek.

Karşılaşmaların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

12 AĞUSTOS 2023, CUMARTESİ

19.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Dipkarpaz TSK – Sadrazam Kayalar SK (Tufan Çerçioğlu)

19.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Tuzlaspor – Gayretköy GSK (Şakir Azizoğlu)

13 AĞUSTOS 2023, PAZAR

19.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı AtollKozanköy SK – Gaziköy SK (İsmail Ercan

