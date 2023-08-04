BTM 2’de goller final için

BTM 2. Ligde adım adım sona yaklaşılırken, finalde mücadele edecek olan 6 takım bugün oynanacak olan yarı final rövanş maçları sonucunda belirlenecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig'de yarı final 2.maçlarının tümü bugün oynanıyor.

İlk maçlar sonucunda 4 maçı deplasman ekipleri kazanırken, 2 maçı ise ev sahipleri kazandı. Farklı kazanan deplasman takımı Tuzlaspor ile ev sahibi Gaziköy finale göz kırptılar.

Bugün oynanacak maçlarda Tuzlaspor, Gayretköy, Sadrazam Kayalar, Dipkarpaz, AtollKozanköy ve Gaziköy takımları sahadan mağlup ayrılmamaları durumunda finale yükselecekler.

YARI FİNAL İLK MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE;

Yeniceköy – Tuzlaspor: 1 – 4

Kırıkkale – Gayretköy : 0 – 1

Sadrazam Kayalar – Ağırdağ Boğaz: 3 – 2

Aslanköy – Dipkarpaz :0 – 1

Serdarlı – AtollKozanköy: 1 – 2

Gaziköy – Ergazi : 3 – 1

YARI FİNAL 2.MAÇ PROGRAMI

5 Ağustos 2023, Cumartesi

17.00 Dipkarpaz Stadı Dipkarpaz TSK – Aslanköy GSD (Şakir Azizoğlu)

17.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı AtollKozanköy SK – Serdarlı GB (Zekai Töre)

17.00 Kaplıca Emre Genç Stadı Ergazi GSK – Gaziköy SK (Abdullah Genç)

17.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Tuzlaspor – Yeniceköy ZSK (Burak Mandıralı)

17.00 Gayretköy Sahası Gayretköy GSK – Kırıkkale TSK (Hakan Ünal)

17.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Ağırdağ Boğaz TSK – Sadrazam Kayalar SK (Ferhat Tuna)



