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BTM 2. yarı final 1. maçları günün sonuçları ve yarının programı

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BTM 2. yarı final 1. maçları günün sonuçları ve yarının programı
29 TEMMUZ CUMARTESİ
Yeniceköy – Tuzlaspor: 1 – 4
Kırıkkale – Gayretköy :  0 – 1
Sadrazam Kayalar – Ağırdağ Boğaz: 3 – 2
30 TEMMUZ PAZAR
Türkmenköy M. Ali Toker Stadı: Aslanköy – Dipkarpaz (İsmail Ercan)
Görneç Üç Şehitler Stadı: Serdarlı – AtollKozanköy (Abdullah Genç)
Gaziköy Şenol Stadı: Gaziköy – Ergazi (Mustafa Torun)
 
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