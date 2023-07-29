BTM 2. yarı final 1. maçları günün sonuçları ve yarının programı

29 TEMMUZ CUMARTESİ
Yeniceköy – Tuzlaspor: 1 – 4
Kırıkkale – Gayretköy : 0 – 1
Sadrazam Kayalar – Ağırdağ Boğaz: 3 – 2
30 TEMMUZ PAZAR
Türkmenköy M. Ali Toker Stadı: Aslanköy – Dipkarpaz (İsmail Ercan)
Görneç Üç Şehitler Stadı: Serdarlı – AtollKozanköy (Abdullah Genç)
Gaziköy Şenol Stadı: Gaziköy – Ergazi (Mustafa Torun)
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