banner583
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
3 0
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
89 0
 
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
53 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
45 0
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
33 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
35 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
20 0
banner661
banner726

BTM 1.Lig 18 Aralık 2021'de başlayacak

banner476

banner714
BTM 1.Lig 18 Aralık 2021'de başlayacak
banner721

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Niyazi Güvenir başkanlığında toplandı. KTFF'de gerçekleşen toplantıda ligin başlangıç tarihi ile ilgili karar alındı. Karara göre BTM 1.Lig 18 Aralık 2021 tarihinde başlayacak. Ligde transfer ve tescil dönemi 16 Kasım 2021'de başlayacak ve 8 Aralık 2021'de sona erecek. 

Toplantıda BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir'in yanı sıra; Başkanvekili Turgay Çağer ve BTM Kurulu Üyeleri Hüseyin Yılmaz ile Alper Aligüllü katıldı. Niyazi Nizam mazareti sebebiyle toplantıya katılmadı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.