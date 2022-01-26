BTM 1. Lig’de yedinci hafta tamamlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde 7. hafta maçları tamamlandı.
İşte 7. Hafta sonuçları
İKTİSATBANK BTM 1. LİG BEYAZ GRUP
Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu: 0-3
Doğancı – Sadrazam Kayalar: 4-2
Ozanköy – Tatlısu: 0-0
Yılmazköy – Denizli: 1-0
Lapta – Tüfekçi Ortaköy: 2-1
İKTİSATBANK BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
SFC 1461 İskele Trabzon – Gülgün Süt Düzova: 1-2
Türkmenköy – Geçitkale: 0-0
Yenierenköy – Mehmetçik: 6-0
Demirerler Cons. Demirhan – Vadili: 1-1
Akova Vuda – Serdarlı: 5-0
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