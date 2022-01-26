banner762
Büyükler ligi start aldı
Büyükler ligi start aldı
7 0
56 0
 
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
Kışın en soğuk gün ve gecesi yaşanacak
106 0
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
Avrupa’dan futbol takımları devre arası kampı için ülkemizde
296 0
Kedilerin Banyo Rutini
Kedilerin Banyo Rutini
25 0
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
Doğayı ellerimizle yok ediyoruz
31 0
Meclis’e 11 kadın vekil
Meclis’e 11 kadın vekil
174 0
banner661

BTM 1. Lig’de yedinci hafta tamamlandı

banner476

banner714
BTM 1. Lig’de yedinci hafta tamamlandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Ligi’nde 7. hafta maçları tamamlandı.
İşte 7. Hafta sonuçları
İKTİSATBANK BTM 1. LİG BEYAZ GRUP
Dikmen Gücü – Karaoğlanoğlu: 0-3
Doğancı – Sadrazam Kayalar: 4-2
Ozanköy – Tatlısu: 0-0
Yılmazköy – Denizli: 1-0
Lapta – Tüfekçi Ortaköy: 2-1
 İKTİSATBANK BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
SFC 1461 İskele Trabzon – Gülgün Süt Düzova: 1-2
Türkmenköy – Geçitkale: 0-0
Yenierenköy – Mehmetçik: 6-0
Demirerler Cons. Demirhan – Vadili: 1-1
Akova Vuda – Serdarlı: 5-0
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.