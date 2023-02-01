BTM 1. Lig’de erteleme maçları oynandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 14-15 Ocak tarihlerinde oynanması gereken ancak yağışlar nedeniyle ertelenen 6. Hafta maçları bugün oynandı.

Ertleme maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Mehmetçik – Akova 3 – 2

Çanakkale – Türkmenköy 2 – 0



BTM 1. Lig Beyaz Grup

Dikmen – Demirhan: 3 – 0

Tatlısu – Ortaköy: 0 – 1

