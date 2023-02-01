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BTM 1. Lig’de erteleme maçları oynandı

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BTM 1. Lig’de erteleme maçları oynandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 14-15 Ocak tarihlerinde oynanması gereken ancak yağışlar nedeniyle ertelenen 6. Hafta maçları bugün oynandı.
Ertleme maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik – Akova                       3 – 2
Çanakkale – Türkmenköy             2 – 0
 
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Dikmen – Demirhan:      3 – 0
Tatlısu – Ortaköy:            0 – 1
 
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