BTM 1. Lig’de erteleme maçları oynandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 14-15 Ocak tarihlerinde oynanması gereken ancak yağışlar nedeniyle ertelenen 6. Hafta maçları bugün oynandı.
Ertleme maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik – Akova 3 – 2
Çanakkale – Türkmenköy 2 – 0
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Dikmen – Demirhan: 3 – 0
Tatlısu – Ortaköy: 0 – 1
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