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Bostancı’da birlik beraberlik var

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Bostancı’da birlik beraberlik var
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Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligde 10. Haftadaki Bostancı derbisinde Yalova ile Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadında karşılaştılar.
Mustafa Öztugay’ın yönettiği Yalova ile Bostancı Bağcıl arasındaki maçın ilk devresi 0 – 0 berabere tamamlandı.
Maçın ikinci devresineYalova daha etkili başlarken, 65. Dakikada Eyüp takımını Bostancı Bağcıl karşısında 1 – 0 öne geçirdi.
Maçın 90. Dakikasında Bostancı Bağcıl kalecisi Cafer Demir’in kırmızı kart görmesi sonrasında uzayan maçın 90+8. Dakikasında Serkan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1 – 1
 
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