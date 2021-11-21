Bostancı’da birlik beraberlik var

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Birinci Ligde 10. Haftadaki Bostancı derbisinde Yalova ile Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadında karşılaştılar.

Mustafa Öztugay’ın yönettiği Yalova ile Bostancı Bağcıl arasındaki maçın ilk devresi 0 – 0 berabere tamamlandı.

Maçın ikinci devresineYalova daha etkili başlarken, 65. Dakikada Eyüp takımını Bostancı Bağcıl karşısında 1 – 0 öne geçirdi.

Maçın 90. Dakikasında Bostancı Bağcıl kalecisi Cafer Demir’in kırmızı kart görmesi sonrasında uzayan maçın 90+8. Dakikasında Serkan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1 – 1

