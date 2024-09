Bizim çocuklar Özbekistan ekibini de mağlup etti

KKTC U12 Milli Takımı, Ulduz Cup'taki ikinci maçında da galip gelerek grup liderliğini garantiledi. Bonyokdor karşısında üstün bir oyun sergileyen takımımız, sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı. Maç boyunca hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergileyen millilerimiz, rakiplerine şans tanımadı. Kampın başından beridir disiplinli bir şekilde çalışan kafilemiz, turnuvadaki taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini toplamayı başarırken, kafilemizdeki arkadaşlık ortamı unutulmaz anıları beraberinde getirdi.Bu galibiyetle birlikte grubunda liderliği garantileyen U12 Milli Takımımız, bir sonraki maçında yarın (04.09.2024) saat 16.00’da Azerbaycan ekibi Ulduz ile karşılaşacak. A Grubu’nda yer alan ekibimiz grubunu lider tamamladığı için B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan ekiple yarı final mücadelesi verecek. B Grubu’nda Belarus’un Dinamo Minsk, Gürcistan’ın Saburtalo Didi Digomi ve Azerbaycan’ın Qarabag ve Metak takımları yer alıyor.KIZMAZOĞLU: “BU HAYALİ ÇOCUKLARIMIZLA SOLUMAK HER ŞEYDEN DEĞERLİ”Turnuva ortamı ile ilgili olarak görüşlerini bildiren KKTC Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, Azerbaycan’da çok iyi bir ortamda çalıştıklarını ve yıllardır hayali kurulanın burada gerçekleştiğini ifade etti. Galibiyetin, mağlubiyetin kendileri için bir önemi olmadığının altını çizen Kızmazoğlu, “Burada bulunmak, bu havayı çocuklarımızla solumak inanın her şeyden daha değerli. Bize bu ortamı sağlayan herkese binlerce kez teşekkürler. Başta başkanımız Hasan Sertoğlu ve yönetimine bizlere kusursuz bir ortam yarattıkları için minnettarız. ”dedi.“ARKADAŞLIK, SAYGI, MÜCADELE VE ÇABA GALİBİYETLERDEN DAHA DEĞERLİ”Kızmazoğlu, turnuvanın kendileri açısından çok yararlı geçtiğini ve müthiş bir disiplin ve arkadaşlık ortamı olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımızın birbirileri ile olan uyumu çok iyi, disiplinli bir şekilde koyduğumuz tüm kurallara uyuyorlar. Onlardan tek isteğimiz yaşadıkları bu anın tadını çıkarmaları ve ülkelerini temsil ettiklerinin bilincinde olmaları.”diye konuştu. Her oynanan maçtan, her geçen günden ders çıkardıklarını ve eksiler ile artıların üzerine gittiklerini belirten Kızmazoğlu, “Çocuklarımızın oyunun güzelliklerinden zevk almalarını istiyoruz. İki maçı da kazandılar ama bizim için saha içindeki arkadaşlık, saygı, mücadele ve çaba galibiyetlerden daha değerli. Futbol hayatları boyunca çok maç kazanacaklar, çok maç kaybedecekler ama şu anda bu anın tadını çıkarmaları gerekiyor. Buradan dersler çıkarıp, futbol hayatlarını ve özel yaşamlarını şekillendirmeleri gerekiyor. ”dedi.Fotoğraflar: Hüseyin EVLİYA