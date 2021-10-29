Birinci Ligin ateşi yükseliyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde yedinci hafta bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak.
Haftanın en önemli maçı olan zirve hedefindeki Çetinkaya ile lider Gençler Birliği arasında Atatürk Stadında oynanacak maçıMehmet Sezener yönetecek.
Yedinci hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
30 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Yeni Boğaziçi – Düzkaya, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hakan Ünal
Çetinkaya – GB, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
BB – China Bazaar GG, Emek Stadı, Zekai Töre
Karşıyaka – Çanakkale, Ergin Şahdur Stadı, Tufan Çerçioğlu
Dörtyol – MM, Dörtyol Stadı, Kerem Eran
31 Ekim Pazar, Saat 14:30
Esentepe – Görneç, Erdal Barut Stadı, Hüseyin Özkan
Değirmenlik – Yalova, Sadık Cemil Stadı, Fehim Dayı
Maraş – İncirli, Halil Kartal Stadı, Şakir Azizoğlu
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