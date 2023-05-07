Birinci Lig’de kader maçı

Birinci Lig’de play-off hattını ilgilendiren ve Cumartesi günü hava koşulları nedeniyle başlamadan ertelenenen Düzkaya ile Yeniboğaziçi ve Mustafa Hacıali Yılmazköy – Yalova karşılaşmaları bugün oynanacak. Düzkaya – Yeniboğaziçi maçından çıkacak olan sonuç Süper Lige çıkacak ve play-off oynayacak 4. cü takımı belirleyecek.

Yeni Boğaziçi maçta kazanması veya berabere kalması halinde Süper Lig'e direkt terfi edecek ve Esentepe Play-off oynayacak dördüncü takım olacak. Yeni Boğaziçi’nin mağlup olması halinde Esentepe Süper Lig'e yükselecek ve Yeni Boğaziçi Play-off oynayacak dördüncü takım olacak.



