Birinci ligde gözler play-off ve play-out hattında

Aksa 1. Lig’in normal sezonun bitimine iki hafta kalırken, lig şampiyonu belli olmasına karşın Süper Lig’e direk terfi edecek 2. takım ve play-off ile play-out hattında olacak takımların kimler olacağı bu hafta belli olacak.

KTFF Yönetim Kurulu kararıyla ligden düşürülen B.Bağcıl takımının kalan maçlarını oynamayacak olması nedeniyle lig şampiyonu Çetinkaya bu haftayı boş geçecek.

Ligde bugün 2 yarın ise 5 maç oynanarak 29. Hafta maçları tamamlanmış olacak.

Bugün direk düşme mi yoksa play-out hattında mücadele etme mücadelesi veren iki takımdan biri olan Görneç sahasında Düzkaya’yı ağırlarken, Çanakkale ise Gençler Birliği’ni konuk edecek.

Ligde yarın ise play-off hattını ilgilendiren birbirinden önemli maçlar oynanacak.

Lig ikincisi China B. Gençlik Gücü Lefkoşa’da konuk edeceği Yalova karşısında 1 puan dahi almış olursa Süper Lig’e terfi eden 2. Takım olacak.

Ligde yarın ayrıca bölge derbisinde Yeni Boğaziçi ile Mormenekşe karşı karşıya gelecek.

Play-off hattında bulunan Değirmenlik yarın play-off hedefleyen Esentepe’ye konuk olacak.

Aksa 1. Lig 29. Hafta maç programı ve hakemleri:

29 NİSAN 2022, CUMA

17.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Düzkaya (Burak Mandıralı)

17.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-G.Birliği (İsmail Ercan)

30 NİSAN 2022, CUMARTESİ

17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-Yalova (Hüseyin Eyyüpler)

17.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Mormenekşe (Osman Özpaşa)

17.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Maraş (Fehim Dayı)

17.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-İncirli (Ali Özer)

17.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-M.Değirmenlik (Kerem Eran)



