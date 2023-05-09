Birinci Lig Play-Off/Out 1.maçları programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1.Lig'de Play-Off/Out 1.maçlarının programı belli oldu.
Play-off ve play-out mücadelelerinin ilk maçlarının tümü de 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
İşte Play/off ve Play/out ilk maç programı:
1.Lig Play/off
13 Mayıs 2023, Cumartesi
16.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Esentepe-Düzkaya
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yalova-PeraL.Gençler Birliği
1.Lig Play/out
13 Mayıs 2023, Cumartesi
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Girne H.Evi-M.HacıaliYılmazköy
16.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ünimar Maraş-Dörtyol
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.