Birinci Lig Play-Off/Out 1.maçları programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1.Lig'de Play-Off/Out 1.maçlarının programı belli oldu.

Play-off ve play-out mücadelelerinin ilk maçlarının tümü de 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

İşte Play/off ve Play/out ilk maç programı:



1.Lig Play/off

13 Mayıs 2023, Cumartesi

16.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Esentepe-Düzkaya

16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yalova-PeraL.Gençler Birliği

1.Lig Play/out

13 Mayıs 2023, Cumartesi

16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Girne H.Evi-M.HacıaliYılmazköy

16.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ünimar Maraş-Dörtyol

