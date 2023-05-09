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Birinci Lig Play-Off/Out 1.maçları programı açıklandı

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Birinci Lig Play-Off/Out 1.maçları programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1.Lig'de Play-Off/Out 1.maçlarının programı belli oldu.
Play-off ve play-out mücadelelerinin ilk maçlarının tümü de 13 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
İşte Play/off ve Play/out ilk maç programı:
 
1.Lig Play/off
13 Mayıs 2023, Cumartesi
16.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Esentepe-Düzkaya
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yalova-PeraL.Gençler Birliği
1.Lig Play/out
13 Mayıs 2023, Cumartesi
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Girne H.Evi-M.HacıaliYılmazköy
16.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Ünimar Maraş-Dörtyol
 
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