Birbirlerini üzmediler

Süper Ligin 19. Haftasında karşı karşıya gelen orta sıralardaki iki takım Yenicami ile Lefke arasındaki mücadele karşılıklı atılan 1-1 tamamlandı

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Ferhat Tuna, Yusuf Atlar, Cem Öksüzoğulları

Yenicami: Ercan, Kaan, Koray, Emirhan, Berkem(DK 70 Fikret), Mehmet Çavuş, Boran, Ali Bayır(DK 88 Asrın), Cenker( DK 79 Karan), Hascan, Sylla.

Lefke: İrfan, Kemal, Aykut, Chıdı(DK 49 Yılmaz Çetin), Chıbuzar, Mustafa, Kaan, Behiç(DK 75 Doğukan), Aziz, Okan, Burak(DK 56 Arda).

Goller: DK 43 Sylla(Yenicami). DK 57 Aziz(Lefke).



Aksa Süper Ligin 19. haftasında Başkent’te oynanan karşılaşmada Yenicami ile Lefke 1-1 berabere kalarak haftayı 1’er puanla kapattılar.

16.DK: Kalabalık adamla gelişen Lefke atağında Burak’ın plase vuruşunda top direği yalayarak dışarı gitti.

35.DK: Lefke kontra atağında Okan’ın pasında Chıbuzar müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

43.DK: Sol kanattan gelişen Yenicami atağında yapılan ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Sylla filelere gönderdi.1-0

45+3.DK: Yenicami kontra atağında Ali Bayır’ın vuruşunda direkten dönen topa vuran Cenker savunmayı geçemedi.

56.DK: Yenicami kontra atağında Sylla’nın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu kaleci İrfan ayakları ile önledi.

57.DK: Lefke’nin yakaladığı kontra atakta Aziz topu filelere göndererek skora denge getirdi.1-1

61.DK: Yenicami’nin kazandığı serbest vuruşta uzak mesafeden Hascan’ın vuruşunda top üst direkten kalecinin müdahalesi ile kornere gitti.

69.DK: Lefke kontra atağında Okan’ın ceza alanı dışından vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

