Binatlı, Orçun Volkan’a emanet

Güzelyurt takımı Binatlı’da başkanlık görevini devralan Veleddin Taşkent ve yönetimi ilk iş olarak takımı Orçun Volkan’a emanet ederken, kulübün kadın kolların da Taşkent’e önemli destek geldi

Güzelyurt bölgesinin Birinci Lig kulüplerinden Binatlı’da Veleddin Taşkent başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu ilk icraat olarak takımı çalıştıracak teknik ekibi belirledi. Binatlı’nın yeni teknik adamı Orçun Volkan oldu. Orçun Volkan’ın teknik ekibinde her zaman olduğu gibi Serdar Özsönmezer yardımcı antrenör, Mahmut Dinçli ise kaleci antrenörü olarak görev yapacak. Orçun Volkan geçtiğimiz sezon Güzelyurt’un diğer Birinci Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’nu çalıştırmıştı.TAŞKENT’E KADIN DESTEĞİBinatlı Yılmaz Spor Kulübünün yeni başkanı Veleddin Taşkent, kulübün kadın kolları üyeleri ile bir araya geldi. Kadın kolları üyelerinin destek verdiği Veleddin Taşkent, yaptığı görüşme ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yönetim kurulu olarak elimizi güçlendiren kadın kolları üyelerimizle birlikte kulübümüz adına gerçekleştireceğimiz projelerimizi görüştük. Birbirimize destek olarak yola koyulduk. Tek gailemiz Binatlı’dır.”