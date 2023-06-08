Binatlı, Orçun Volkan’a emanet

Güzelyurt bölgesinin Birinci Lig kulüplerinden Binatlı’da Veleddin Taşkent başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu ilk icraat olarak takımı çalıştıracak teknik ekibi belirledi. Binatlı’nın yeni teknik adamı Orçun Volkan oldu. Orçun Volkan’ın teknik ekibinde her zaman olduğu gibi Serdar Özsönmezer yardımcı antrenör, Mahmut Dinçli ise kaleci antrenörü olarak görev yapacak. Orçun Volkan geçtiğimiz sezon Güzelyurt’un diğer Birinci Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’nu çalıştırmıştı.
TAŞKENT’E KADIN DESTEĞİ
Binatlı Yılmaz Spor Kulübünün yeni başkanı Veleddin Taşkent, kulübün kadın kolları üyeleri ile bir araya geldi. Kadın kolları üyelerinin destek verdiği Veleddin Taşkent, yaptığı görüşme ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yönetim kurulu olarak elimizi güçlendiren kadın kolları üyelerimizle birlikte kulübümüz adına gerçekleştireceğimiz projelerimizi görüştük. Birbirimize destek olarak yola koyulduk. Tek gailemiz Binatlı’dır.”
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