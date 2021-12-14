banner583
banner753
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
GÜNSEL ilk modeli B9 ile Londra’da
30 0
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
45 0
 
38 0
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
119 0
Karadağ’a lider döndüler
Karadağ’a lider döndüler
26 0
Max Verstappen dünya şampiyonu
Max Verstappen dünya şampiyonu
12 0
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
89 0
banner661
banner726

Beyaz Grupta ilk hafta programı açıklandı

banner476

banner714
Beyaz Grupta ilk hafta programı açıklandı
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) İktisatbank BTM 1. Lig BeyazGrup’ta 1. haftanın programını açıkladı.
18 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan İktisatbank BTM 1.LigBeyazGrup’ta 1. haftanın programı şöyle;
18 Aralık Cumartesi, Saat 10:30
Doğancı – Ozanköy, Emek Stadı
Karaoğlanoğlu – Lapta, Orhan Dural Stadı
19 Aralık Pazar, Saat 10:30
Dikmen Gücü – Ortaköy, Dr Fazıl Küçük Stadı
Sadrazam Kayalar – Yılmazköy, Şehit Şevket Kadir Stadı
Tatlısu – Denizli, Dr Ali Özsoy Stadı
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.