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Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş

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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. 10 kişi kalan Beşiktaş maçı 4-2 kazandı. Maçta goller, Valencia, Cenk Tosun, Nathan Redmond, Aboubakar ve İrfan Can Kahveci'den geldi

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Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş
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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadele 4-2 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta goller; 41. dakikada Valencia (P), 58. ve 62. dakikalarda Cenk Tosun ve 76. dakikada Nathan Redmond ve 90+1'de Vincent Aboubakar ve 90+5'te İrfan Can Kahveci'den geldi.

Beşiktaş 10 kişi, Valencia penaltıyı kaçırdı

Dakika 50'de Welinton kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. 53. dakikada Enner Valencia Fenerbahçe adına penaltıdan yararlanamadı. 
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 54 puanda kaldı. Beşiktaş ise 52 puana yükseldi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Giresunspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş bir kez daha 10 kişi kalarak kazandı

Siyah-beyazlılar daha önce, Kadıköy deplasmanında 2004/2005 sezonunda ve 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe deplasmanında 10 kişi kalarak kazanmıştı. 

İki maçta da skor 4-3 olmuştu. Kara Kartal bir kez daha 10 kişi kaldığı bir maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy deplasmanında mağlup etti. 

Valencia, Fenerbahçe'de bir ilki gerçekleştirdi

Opta verilerine göre, Enner Valencia, 2007-2008 sezonundan itibaren üst üste 6 Süper Lig maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

Tecrübeli isim bu süreçte Beşiktaş, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında ağları havalandırdı.

Cenk Tosun kariyerinde bir ilk yaşadı

Beşiktaş, 58 ve 63'te Cenk Tosun ile 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 öne geçti.

31 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde ilk kez Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Nathan Redmond ceza sahası dışından avlıyor

Bu sezon Süper Lig'deki üç golünü de ceza sahası dışından atan Nathan Redmond, lig kariyerinde bu bölgeden en yüksek sayıya ulaştığı sezonu geçiriyor.

Redmond mücadele 1 gol ve 3 asistle yıldızlaştı. 
Etiketler; #Beşiktaş #Fenerbahçe #Derbi
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