Beşiktaş'tan Fernandes'e yeni sözleşme

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Siyah beyazlılar, Portekizli futbolcunun maaşında da iyileştirme yaptı

İç transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes’in kontratını 1 yıl uzattı.

Başarılı orta saha oyuncusu, Haziran 2027'ye kadar siyah beyazlı formayı giyecek.

Gösterdiği performansla dikkat çeken Portekizli oyuncunun maaşında da iyileştirme yapıldı. 24 yaşındaki oyuncunun ücreti, yaklaşık 400 bin avro yükseltildi.

Beşiktaş ile 36 maça çıkan Gedson Fernandes, bu süreçte takımına 3 gol 6 asistlik katkı verdi.

Portekizli oyuncu, bu sezon ise teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezi oldu. 9 maçta 1 gol 2 asist üreten Gedson, takımın dinamizmini yukarı çeken isimlerin başında yer alıyor.

Yaz transfer döneminde Gedson Fernandes için yaklaşık 25 milyon avro gibi bir teklif gelirken, yönetim bu teklifi kabul etmedi.

Siyah beyazlıların, Portekizli futbolcudan minimum bonservis beklentisinin 40 milyon avro seviyesinde olduğu öğrenildi.

