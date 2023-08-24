Beşiktaş, Pendikspor maçının tekrarlanmasını talep ediyor

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile oynadığı karşılaşmanın tekrarlanması yönünde karar alınmasını beklediklerini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun Beşiktaş'ın başvurusu üzerine gönderdiği cevap yazısına atıfta bulunularak, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'la oynadığı müsabakanın 76. dakikasında, Omar Colley'le bulduğumuz ikinci golün topun saha dışından geldiği gerekçesiyle yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırması sonucu iptali nedeniyle MHK'ye yapmış olduğumuz müracaata, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla gelen cevapta haklılığımız tescil edilmiştir. Hakem hatası ve teknoloji eksikliği nedeniyle puan kaybı yaşadığımız bizzat MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu tarafından tescil edilmişken, artık gerçeklerden kaçmadan, perde arkasına saklanmadan hakkımızın teslim edilmesi, bu doğrultuda Beşiktaş-Pendikspor maçının tekrarlanması yönünde karar alınması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı. "MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, tarafımıza göndermiş olduğu cevap yazısında; yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırmasının hatalı olduğunu ve VAR incelemesi için uygun açıda kamera bulunmadığından yan hakemin kararının desteklenmek durumunda kalındığını beyan etmiştir." denildi.



