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Beşiktaş ile Souza'nın yolları ayrıldı

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Beşiktaş'ta, Brezilyalı oyuncu Josef de Souza ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş ile Souza'nın yolları ayrıldı
Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, sözleşmesinin bitimine 4 ay kala ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.
Çin'den gelen teklifi değerlendirmek isteyen Josef, yaklaşık 1 milyon 200 bin avroluk alacağını bırakarak bonservisini aldı.
2020 yılında siyah beyazlılara transfer olan Brezilyalı oyuncu, 80 maçta forma giydi.
8 gol, 4 asistlik katkı veren Josef de Souza, Beşiktaş'ta 1 lig şampiyonluğu ile 1 de Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
 
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