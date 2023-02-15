Beşiktaş ile Souza'nın yolları ayrıldı

Beşiktaş'ta, Brezilyalı oyuncu Josef de Souza ile yollar ayrıldı

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, sözleşmesinin bitimine 4 ay kala ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Çin'den gelen teklifi değerlendirmek isteyen Josef, yaklaşık 1 milyon 200 bin avroluk alacağını bırakarak bonservisini aldı.

2020 yılında siyah beyazlılara transfer olan Brezilyalı oyuncu, 80 maçta forma giydi.

8 gol, 4 asistlik katkı veren Josef de Souza, Beşiktaş'ta 1 lig şampiyonluğu ile 1 de Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

