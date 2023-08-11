Beşiktaş'a Kazak orta saha

Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaştı. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor

Siyah beyazlılar, BakhtiyorZaynutdinov ile anlaşmaya vardı.

Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kazakistanlı futbolcu için Beşiktaş, CSKA Moskova ile görüşmelerini sürdürüyor.

Futbola doğduğu şehrin takımı Taraz'da başlayan 25 yaşındaki orta saha Astana ve Rostov takımlarında forma giydi.

