Beşiktaş'a Kazak orta saha

Siyah beyazlılar, BakhtiyorZaynutdinov ile anlaşmaya vardı.
Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kazakistanlı futbolcu için Beşiktaş, CSKA Moskova ile görüşmelerini sürdürüyor.
Futbola doğduğu şehrin takımı Taraz'da başlayan 25 yaşındaki orta saha Astana ve Rostov takımlarında forma giydi.
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