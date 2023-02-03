Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosuna RachidGhezzal da dahil edilirken sakatlığı bulunan Redmond kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan RachidGhezzal, DG Sivasspor maçının kadrosunda yer alacak.

Hafif sakatllığı bulunan NathanRedmond kadrodan çıkarıldı. GedsonFernandes ise kart cezalısı olduğu için kadroda yer almıyor.



