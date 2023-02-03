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Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber

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Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber
Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosuna RachidGhezzal da dahil edilirken sakatlığı bulunan Redmond kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan RachidGhezzal, DG Sivasspor maçının kadrosunda yer alacak. 
Hafif sakatllığı bulunan NathanRedmond kadrodan çıkarıldı. GedsonFernandes ise kart cezalısı olduğu için  kadroda yer almıyor. 
 
 
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