Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Vodafone Park'ta oynanan müsabakada ev sahibi Beşiktaş, 42. dakikada yaklaşık 5 ay sonra sahalara dönen Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, 56. dakikada Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın ceza sahası dışından attığı müthiş golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Konuk İstanbulspor, 70. dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1
Beşiktaş, 90+3. dakikada Nathan Redmond'ın 3 rakibinden sıyrılıp ceza sahasının dışından kaleye gönderdiği sert vuruşla skoru 3-1 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Üst üste 3. galibiyetini alan Şenol Güneş'in yönettiği siyah-beyazlılar, puanını 49'a çıkardı. Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı sarı-siyahlı takım ise 24 puanda kaldı.
İki ekip ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede 2-2 berabere kalmıştı.