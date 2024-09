BEM, Onur Kandili adını yaşatıyor

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, merhum Onur Kandili anısına U12 (2012 doğumlu) anı futbol turnuvası düzenliyor. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 11 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına düzenlenecek olan U12 anı futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik Ltd’in ana sponsoruluğunda gerçekleştiriliyor.

GELENEKSELLEŞTİ

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Spor kompleksi içerisinde yer alan ve “Onur Kandili doğal çim zeminli halı sahada” gerçekleştirilecek olan Onur Kandili U12 (2012 doğumlu) anı futbol turnuvası gelenekselleştirildi. İlk kez 2019 yılında başlatılan “BEM Onur kandili U10 minikler turnuvası” 2020 yıl covid 19 nedeniyle yapılamayan turnuva 2021 yılında ikinci kez, 2022 yılında ise üçüncü kez, 2023 yılında dördüncü kez yapılırken bu yıl 5. kez yapılacak. U12 anı futbol turnuvasına Mağusa Türk Gücü, Larnaka Gençler Birliği, Teremeşeli H. Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Vadili, Mehmetçik, 1461 İskele Trabzonspor takımlarından oluşan yedi takım katılıyor.

7 TAKIM MÜCADELE EDECEK

14-15 Eylül tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası 2 akşam sürecek. 7 takımın katılacağı turnuva tek devreli lig usulüne göre mücadele edeceği organizasyon final karşılaşmasıyla sona erecek. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvası final maçları sonrasında düzenlenecek ödül töreninde tüm takımlara kupalar, dereceye giren takımlara madalyalar, katkı koyanlara plaketler yetkililer tarafından verilecek.

ONUR KANDİLİ ADI YAŞATILIYOR

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, Genel Müdürü Erhan Bolkan, şirketlerinde çalışan olarak görev yapmış olan çok yönlü sporcuları Onur Kandili adını yaşatmaya her zaman özen gösterdiklerini belirtti. 2019 yılında başlatılan “Onur Kandili anı turnuvası” bu yıl beşincisi kez düzenleyeceklerine vurgu yapan genel müdür Erhan Bolkan, Onur Kandili U12 anı futbol turnuvasının en iyi şekilde yapılabilmesi için gerekli özenin gösterildiğini söyledi. Boğaz Endüstri Madencilik Ltd, olarak sadece ana sponsor olarak değil, sorumluluk bilinci içerisinde üzerlerine düşen görevi her zaman ve her koşulda yapmaya devam edeceklerini belirten Erhan Bolkan, Onur Kandili’nin, çok önemli biri kişilik sahibi, çok yönlü sporcu, iş hayatından da paylaşımcı, yardımlaşmayı seven önemli bir karakter yapısına sahip olduğuna vurgu yaparak aramızdan ayrılmasının ardından adını yaşatmak için üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.